Украинскому политзаключенному в России Александру Марченко, обвиняемому в перемещении продукции военного назначения и шпионаже, в четверг на заседании суда в Краснодаре вынесли приговор — 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на жену политзаключенного Екатерину Марченко.

— Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И вроде мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо... Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно — он держится, потому что имеет огромную силу воли, — отметила Екатерина Марченко.

Она обратилась с просьбой о помощи к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также проинформировала о приговоре офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряд посольств иностранных государств в Украине: США, ФРГ, Швейцарии, Польши.

Напомним, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении прав украинских политзаключенных в России.