Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о получении первых 12 кислородных концентраторов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Вы помните, что сразу по завершению выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное, для того, чтобы как можно быстрее привести их в Украину. Нам на это хватило 3 недели, власти не хватило 9 месяцев. Но благотворители, как всегда, приходят на помощь, — отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко сообщил, что четыре концентратора поедут в Ровенскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирину Луценко, которые присоединились к закупке этих аппаратов. Остальные поедут в другие регионы.

— И до конца года планируем получить еще более 40 кислородных концентраторов — каждый на две кровати, — добавил он.

Напомним, Фонд Порошенко подписал соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года.