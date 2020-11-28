Избранный президент США Джо Байден рассматривает афроамериканца и отставного генерала Ллойда Остина в качестве кандидатуры на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает издание Axios.

Если кандидатура Остина подтвердится, то он станет первым афроамериканцем, который будет руководить американской армией.

Отмечается, что команда Джо Байдена также рассматривает кандидатуры экс-министра внутренней безопасности Джеха Джонсона, сенатора от Иллинойса и подполковника в отставке Тэмми Дакуорта и бывшую замглавы Пентагона при Бараке Обаме Мишель Флурной.

Напомним, 24 ноября избранный президентом США демократ Джо Байден лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.