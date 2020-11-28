Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк призвал власть к решительным действиям по выводу страны из кризиса.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на канале «Украина».

По мнению Арсения Яценюка, Украина должна показать способность «вырваться вперед».

— Не знаю и не понимаю, чего украинская власть хочет достичь. Мы сейчас заботимся о судьбе страны, которая находится в пандемической кризисе, в экономическом кризисе и в военной агрессии Российской Федерации против Украины. Поэтому мой призыв сегодня к власти. Возьмите себя в руки. Дайте стране четкий план. Продемонстрируйте, что страна способна вырваться вперед, — заявил Арсений Яценюк.

Ранее в ОПУ заявили, что экономика Украины в 2020 году упадет не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса. Это лучший показатель, чем изначально рассчитывали.