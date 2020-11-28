Глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве, депутат городского совета Елена Киселева рассказала о необходимости оптимизации структуры исполнительных органов мэрии таким образом, чтобы убрать дублирующие функции, сократить расходы на содержание административного аппарата и увеличить численность специалистов там, где это необходимо.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 24 ноября.

Елена Киселева убеждена, что обоснованность штатной численности исполнительных органов должна быть подведена конкретно под их функционал.

— Должны уйти задвоенные функции, потому что это нерациональное использование ресурса. Должны быть четко определены виды и направления, где у нас были провалы за эти 5 лет, и восполнено там путем увеличения штатной численности. Но это не просто штатная численность, где будут устроены какие-то друзья, активные участники избирательного процесса или еще что-то. Это конкретно направления, которые нужны и востребованы нашими николаевцами, - сказала Елена Киселева.

Она привела в пример Службу по делам детей, функционал которой за последние годы значительно увеличился.

— Я лоббист службы по делам детей. Я понимаю, что а 5 лет увеличились у них функциональные обязанности, ответственность и количество потенциальных услуг, которые они оказывают населению, поэтому там должна быть пересмотрена структура, - сказала она.

При этом, по словам Елены Киселевой, есть управления, которые в силу измененных норм законодательства немножко изжили тот большой функционал, который у них был.

— Я и в прошлом созыве критиковала создание департамента архитектуры в том объеме полномочий, в котором он создан. У них нет этих полномочий для того, чтобы иметь такую структурную единицу. Более того, если мы смотрим на негативные явления в исполнительной власти в части движения документов, что создание двух управлений, которые работают в одной сфере приводит к, извините меня, бардаку и затяжке рассмотрения документов. Потому что сначала заявление граждан и юридических лиц заходит в одно управление, отрабатывается, это месячный срок рассмотрения, потом оно возвращается в канцелярию, идет в другое управление. Нужно делать так называемую оптимизацию. Она будет направлена на сокращение сроков рассмотрения заявлений, ускорение принятия решений исполнительными органами. Я не думаю, что будет большая экономия. Я не просто критиканством занимаюсь и не говорю, что надо просто «порезать» штатные единицы. Да нет, это и люди, и судьбы, и работа их. Но эти штатные единицы должны быть перераспределены правильно. Нельзя просто иметь, к примеру, департамент торговли. Чем он занимается? Вот эти все вещи должны быть пересмотрены, - сказала Елена Киселева.

Отвечая на вопрос ведущего о том, нужно ли ликвидировать районные адмниистрации, деятельность которых во многом дублирует Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Елена Киселева заявила о необходимости пересмотра функционала и структуры этих подразделений. По мнению депутата, районные администрации должны стать центрами предоставления административных услуг и управляться централизовано одним руководителем, а не главами этих администраций, каждый с несколькими заместителями и своими бухгалтериями.

— У нас когда говорят «убрать районные администрации», у некоторых это вызывает улыбку, а у некоторых это вызывает страх. Дело не в том, чтобы их «убрать». Они как были здания, как были административные учреждения - так они ими и останутся. Потому что логистика города Николаева предполагает, что жители приходят в наиболее удобное место. И администрации по районам должны стать теми же центрами предоставления административных услуг, но приближенными к месту жительства граждан. А насчет того функционала, как это называется, а ведь дело не просто в названии, а в содержании материально-технической базы. Или это руководитель с рангом, стажем и у которого большая зарплата и большие премии, и у него допустимо 2 - 3 заместителя - у нас получается, структура, которая исполняет, предоставляет услугу, неадекватна количеству руководящего состава. А значит, и средствам налогоплательщиков, которые уходят на содержание этого админаппарата. Это машины, бензин…Если в части управления страной и муниципалитетами мы говорим о децентрализации, то здесь наоборот должна быть централизация. Функции, которые одинаковы для структурных подразделений, управление должно сводиться в одну единицу. Это бухгалтерия, хозблок, руководитель и заместители. Или четыре глобальные структуры содержать, или один центр, которые управляет в том числе четырьмя. И это обычная оптимизация процессов, которая есть в правильных больших компаниях. А особенно с учетом того, что 2021 год будет годом кричащей экономии, поэтому я думаю, что нам без этого не обойтись, - считает Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что Елена Киселева считает, что депутаты горсовета нового созыва должны утвердить положение о вознаграждении чиновников мэрии.