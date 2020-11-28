По состоянию на 10 утра 28 ноября в Николаевской области зарегистрировано 467 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве - 271 новых больных.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По состоянию на 28 ноября из всех 18 тысяч 173 случаев (+467 за сутки) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание на COVID-19 зафиксировано у 816 (+17) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели за сутки - 109 человек, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса - 308, за сутки - 8 человек.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 1044 человека, методом ИФА - 518.
За последние сутки в учреждения здравоохранения области обратились 213 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, в Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.
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По состоянию на 10 утра 28 ноября в Николаевской области зарегистрировано 467 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве - 271 новых больных.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
По состоянию на 28 ноября из всех 18 тысяч 173 случаев (+467 за сутки) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:
Заболевание на COVID-19 зафиксировано у 816 (+17) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели за сутки - 109 человек, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса - 308, за сутки - 8 человек.
За последние сутки методом ПЦР обследовано 1044 человека, методом ИФА - 518.
За последние сутки в учреждения здравоохранения области обратились 213 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, в Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.