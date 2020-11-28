По состоянию на 10 утра 28 ноября в Николаевской области зарегистрировано 467 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Из них в Николаеве - 271 новых больных.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

По состоянию на 28 ноября из всех 18 тысяч 173 случаев (+467 за сутки) выявленных подтвержденных случаев по месту проживания:

Николаев - 12523 (+271)

Первомайск - 672 (+3)

Южноукраинск - 506 (+10);

Вознесенск - 544 (+29);

Очаков - 255 (+22);

Арбузинский район - 117 (+8);

Баштанский район - 203 (+8);

Березанский район - 215 (+6);

Братский район - 97;

Березнеговатский район - 60 (+4);

Веселиновский район - 187 (+6)

Витовский район - 562 (24);

Вознесенский район - 182 (+3);

Врадиевский район - 165;

Еланецкий район - 84;

Доманевский район - 188 (+3)

Казанковский район - 198 (+1);

Кривоозерский район - 167 (+5);

Николаевский район - 239 (+3)

Новобугский район - 125 (+5);

Новодесский район - 264 (+1);

Очаковский район - 113 (+15)

Первомайский район - 271 (+1)

Снигиревский район - 236 (+39).

Заболевание на COVID-19 зафиксировано у 816 (+17) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели за сутки - 109 человек, всего выздоровело 5488 человек. Умерло от последствий коронавируса - 308, за сутки - 8 человек.

За последние сутки методом ПЦР обследовано 1044 человека, методом ИФА - 518.

За последние сутки в учреждения здравоохранения области обратились 213 человек с подозрением на COVID-19.

Напомним, в Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.