В Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
— 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник, — написал Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
— За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев — 67278 случаев;
Винницкая область — 17 051 случай;
Волынская область — 23 656 случаев;
Днепропетровская область — 36 487 случаев;
Донецкая область — 22 210 случаев;
Житомирская область — 29 098 случаев;
Закарпатская область — 22 974 случая;
Запорожская область — 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область — 35 374 случая;
Киевская область — 36 214 случаев;
Кировоградская область — 4941 случай;
Луганская область — 6185 случаев;
Львовская область — 45 052 случая;
Николаевская область — 17 710 случаев;
Одесская область — 42 851 случай;
Полтавская область — 21 490 случаев;
Ровенская область — 30 430 случаев;
Сумская область — 27 603 случая;
Тернопольская область — 27 425 случаев;
Харьковская область — 54 517 случаев;
Херсонская область — 9845 случаев;
Хмельницкая область — 28 917 случаев;
Черкасская область — 22 053 случая;
Черновицкая область — 33 291 случай;
Черниговская область — 17 753 случая.
— Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, — добавил Степанов.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действийв зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает «красная» зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка — врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось «карантином выходного дня» — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль ранее заявлял, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.
Ранее сообщалось, что количество больных COVID в США за неделю выросло на миллион.
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В Украине на 8:00 28 ноября зафиксировано уже 709 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - опять более 16 тысяч, очередной антирекорд для страны.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
— 16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник, — написал Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
— За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах:
м. Киев — 67278 случаев;
Винницкая область — 17 051 случай;
Волынская область — 23 656 случаев;
Днепропетровская область — 36 487 случаев;
Донецкая область — 22 210 случаев;
Житомирская область — 29 098 случаев;
Закарпатская область — 22 974 случая;
Запорожская область — 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область — 35 374 случая;
Киевская область — 36 214 случаев;
Кировоградская область — 4941 случай;
Луганская область — 6185 случаев;
Львовская область — 45 052 случая;
Николаевская область — 17 710 случаев;
Одесская область — 42 851 случай;
Полтавская область — 21 490 случаев;
Ровенская область — 30 430 случаев;
Сумская область — 27 603 случая;
Тернопольская область — 27 425 случаев;
Харьковская область — 54 517 случаев;
Херсонская область — 9845 случаев;
Хмельницкая область — 28 917 случаев;
Черкасская область — 22 053 случая;
Черновицкая область — 33 291 случай;
Черниговская область — 17 753 случая.
— Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, — добавил Степанов.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действийв зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает «красная» зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка — врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
На текущем этапе правительство ограничилось «карантином выходного дня» — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре. Премьер Денис Шмыгаль ранее заявлял, что даты введения более жесткого карантина пока нет.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.
Ранее сообщалось, что количество больных COVID в США за неделю выросло на миллион.