Медики в Соединенных Штатах по состоянию на пятницу зафиксировали более 13 миллионов человек больных COVID-19 с начала пандемии.

Еще в конце прошлой недели это количество достигало 12 млн, пишет Укринформ.

По данным Университета медицины имени Джона Хопкинса, в ночь на субботу в стране зафиксировано 13,079 млн человек, у которых был обнаружен коронавирус, вызывающий заболевания COVID-19.

Соединенные Штаты в течение последней недели переживают пик заболевания. В частности, в минувшую пятницу в стране был зафиксирован абсолютный рекорд за все время пандемии - более 196 тыс. новых случаев за сутки.

Тем не менее, последние данные вселяют надежду. Так, за минувшие сутки показатель ежедневной заболеваемости резко сократился со 181 400 зарегистрированных случаев накануне до 110,6 тыс. В пятницу.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе или неделей позже начнутся поставки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.