Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на Официальном интернет-представительстве главы государства.

В частности, отмечается, что глава государства с супругой установили у памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве композиции из пшеничных колосьев и калины и почтили память жертв Голодомора.

После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 годов, где их встретили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Участники церемонии прошли траурным маршем к скульптуре «Горькая память детства», у которой установили символические композиции с зерном и почтили память погибших.

Церемония завершилась минутой молчания.

Как сообщалось, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора.



