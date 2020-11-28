Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на Официальном интернет-представительстве главы государства.
В частности, отмечается, что глава государства с супругой установили у памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве композиции из пшеничных колосьев и калины и почтили память жертв Голодомора.
После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 годов, где их встретили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Участники церемонии прошли траурным маршем к скульптуре «Горькая память детства», у которой установили символические композиции с зерном и почтили память погибших.
Церемония завершилась минутой молчания.
Как сообщалось, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора.
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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на Официальном интернет-представительстве главы государства.
В частности, отмечается, что глава государства с супругой установили у памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве композиции из пшеничных колосьев и калины и почтили память жертв Голодомора.
После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 годов, где их встретили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Участники церемонии прошли траурным маршем к скульптуре «Горькая память детства», у которой установили символические композиции с зерном и почтили память погибших.
Церемония завершилась минутой молчания.
Как сообщалось, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора.