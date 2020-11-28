Правда о преступлениях тоталитарного режима против украинского народа - это не просто дань памяти миллионов умерших от голода. Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего нашего государства - об этом сказал лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

Вместе с женой Мариной Порошенко, народными депутатами от «Европейской Солидарности» пятый Президент почтил память умерших от голода Украинская во время акции «Зажги свечу» на территории Мемориала жертв Голодомора.

— В этот день я вспоминаю, что я и наша команда участвовали в принятии большого количества законов. Законов, которые сыграли огромную роль в создании государства Украина. В общем я посчитал, что их было более 600. И о децентрализации, и о безвизовых, и о европейском векторе развития. Но совершенно отдельной строкой стоит закон, который был принят 28 ноября 2006. Закон об увековечении памяти Голодомора и признание Голодомора геноцидом. В развитие этого большое количество законов - о декоммунизации, о раскрытии преступлений империи - позволяло нам делать этот вклад в формирование государственности, - сказал Порошенко журналистам.

— Роль этой правды очень трудно преувеличить, поскольку это правда, как Украина спасалась от империи, какую роль сыграла империя в уничтожении украинского народа. Миллионы украинский с небес умоляли для того, чтобы правда об их убийство, о геноциде против всей нации наконец стала доступна миру, - отмечает пятый Президент.

Он отметил, что с 2014 по 2019 годы усилиями украинских дипломатов, политиков, диаспоры большое количество государств определяли Голодомор геноцидом украинского народа.

— Это тоже - раскрытие правды миру, - отметил Порошенко, особо отметив резолюции обеих палат Конгресса США. — Мы будем делать все, чтобы защищать эту правду. И очень жаль, что в Украине на государственном уровне не отмечался День Достоинства и Свободы - впервые с 14-го года. Очень жаль, что впервые на 24 августа, на День Независимости вместо военного парада на святом Софийской площади демонстрируют «шлепки-ушлепкы». Очень жаль, что и здесь мы не видим в этот день президента во время акции «Зажги свечу», - отметил Порошенко.

— Я очень надеюсь, что это не является проявлением« какая разница». Я очень надеюсь, что придет понимание, что Голодомор - это не о прошлом и не только об империи. Голодомор и памяти миллионов украинский - это о нашем европейском будущем, которое точно не лежит в сфере интересов российского оккупанта , - убежден пятый Президент.

Петр Порошенко поблагодарил всех, кто принял участие в акции «Зажги свечу» по всей Украине.

— Хочу обратиться со словами благодарности к тем, кто сегодня здесь. Кто сегодня в окнах выставил свечу, сохраняя память, защищая правду. Хочу призвать вас верить, что несмотря на экономическую, политическую, пандемическую, конституционное - все кризисы, которые сейчас объединились в Украине, с Божьей помощью в Украине все будет хорошо. Потому что с нами Господь и с нами правда, - сказал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский с супругой почтили память жертв Голодоморов.