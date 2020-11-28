28 ноября в Закарпатской области открыли движение по трассе Т-07-18 Нижние Ворота — Воловец — Межгорье. Это самая высокогорная дорога государственного значения в Украине.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Закарпатья.

Ремонтировали дорогу в 2020 году, общая смета составила 669 миллионов гривен. Самая высокая отметка по поверхности дороги — 732,38 м над уровнем моря, самая низкая — 430,03 м.

«Дорога имеет десятки искусственных сооружений — мостов, труб и подпорных стен — и сложную конфигурацию в плане, а именно большое количество кривых на километр», — говорят в службе автомобильных дорог и подчеркивают, что это — самый красивый автомобильный маршрут.

А в Укравтодоре уточнили, что дорога проложена вдоль Боржавского хребта, проходит через Воловецкий и Подобовецкий (Пилипецкий) перевалы и выходит на региональную трассу Р-21 Долина — Хуст.

«Это также путь к одному из самых посещаемых природных чудес Украины, а именно — в Национальный природный парк Синевир», — добавляют там.

Не забывают оба ведомства напомнить, что ремонт дороги состоялся в рамках программы президента «Большое строительство».



