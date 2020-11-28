Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

— Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и по всему миру, чтобы вспомнить миллионы людей, пострадавших и погибших во время Голодомора. С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод — геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании, — заявил премьер.

Он также подчеркнул, что не смотря на такую жестокость, украинцы выстояли, твердо придерживались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их.

— На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины, — подчеркнул Трюдо.

Он также добавил на украинском: «Vichna Yim Pamyat».

Напомним, в Николаеве почтили память жертв Голодомора