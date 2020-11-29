Великобритания и Европейский союз возобновили переговоры относительно переходного периода Brexit. В субботу, 28 ноября, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье прибыл в Лондон.
Об этом сообщает ВВС.
Накануне поездки в Британию, Барнье заявил, что в переговорном процессе «хранятся существенные разногласия».
По прибытии переговорщик ЕС заявил, что будет работать с «терпением и решимостью».
19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit приостановлены. У одного из членов европейской делегации подтвердили заражение коронавирусом.
Британия и Европейский союз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.
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Великобритания и Европейский союз возобновили переговоры относительно переходного периода Brexit. В субботу, 28 ноября, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье прибыл в Лондон.
Об этом сообщает ВВС.
Накануне поездки в Британию, Барнье заявил, что в переговорном процессе «хранятся существенные разногласия».
По прибытии переговорщик ЕС заявил, что будет работать с «терпением и решимостью».
19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit приостановлены. У одного из членов европейской делегации подтвердили заражение коронавирусом.
Британия и Европейский союз возобновляют переговоры о новом торговом соглашении. Тогда в совместном документе отмечалось, что если стороны не придут к общему согласию во всех вопросах, то переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные.
Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле.