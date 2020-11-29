Мэр Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы в исполком городского совета зашли по два депутата от каждой фракции.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ, пишут НикВести.

Александр Сенкевич отметил, что в исполком автоматически входят 8 человек: мэр, секретарь, пять заместителей городского головы (которые одновременно не могут быть депутатами) и управляющий делами горсовета. Остается 13 «свободных» мест из 21.

— Есть городской голова, который обязательно является главой исполнительного комитета. Есть секретарь, который обязательно является членом. Есть замы городского головы, которые обязательно являются членами исполкома и не могут быть депутатами. То есть у нас есть пять замов и один управляющий делами. То есть фактически, глава, секретарь и 6 человек дополнительно, — сказал он.

Мэр хочет предложить каждой из 6 фракций выдвинуть по два члена исполкома. Еще одного изберут дополнительно.

— Есть идея, которую я хочу предложить всем фракциям о том, чтобы каждая фракция предложила по два члена исполкома. Таким образом, у нас шесть фракций, и появится еще 12 дополнительных членов. Таким образом, 12 + 8 получается 20 человек. Еще одного нужно будет выбрать члена исполкома, и получается, как в сегодняшнем исполкоме, 21 человек, — рассказал мэр.

Александр Сенкевич добавил, что политизированность исполкома нередко приводит к противоречиям, однако других вариантов он не видит, поскольку партии, прошедшие в горсовет, хотят видеть своих представителей.

— Это похоже на квотный исполком. Потому что всем кажется, что каждому нужно завести своего члена в исполком, чтобы он что-то политически решал. Но благодаря этой политизации и созданию этого квотного исполкома мы получили то, что у нас 5 раз выносилось решение по электронному билету. Есть противоречия, но мне кажется, что это голосование по-другому никак не пройдет, потому что депутаты хотят иметь своего члена исполкома, — подытожил городской голова.

Напомним, глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве, депутат городского совета Елена Киселева рассказала о необходимости оптимизации структуры исполнительных органов мэрии таким образом, чтобы убрать дублирующие функции, сократить расходы на содержание административного аппарата и увеличить численность специалистов там, где это необходимо.