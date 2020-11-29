Во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает представитель партии «Единая альтернатива» бизнесмен Роман Кличук.

Об этом свидетельствует экзитпол, проведенный компанией Info Sapiens по заказу PGR Consulting Group LLC.

Отмечается, что за Романа Кличука проголосовало 61,5% избирателей, за его соперника Виталия Михайлишина — 38%. Еще 0,5% опрошенных ответили, что испортили бюллетень.

Напомним, Роман Кличук выдвигается от местной организации партии «Единая альтернатива», а Виталий Михайлишин — от местной организации партии «Команда Михайлишина».

Опрос проводился на выходе из 50 избирательных участков, опрошено 2095 избирателей. Погрешность — до 2,8%.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходил второй тур выборов мэра. За должность городского главы борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин. В первом туре победу одержал Роман Кличук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Виталия Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

При этом наблюдатели «Опоры» зафиксировали первые нарушения на выборах в Черновцах. Часть нарушений касались организации избирательного процесса. Также члены одной из комиссий преждевременно начали заполнять протокол о результатах голосования.