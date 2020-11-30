В Беларуси за прошедшие сутки, 29 ноября, в ходе протестных акций были задержаны 313 демонстрантов. По информации силовиков, в других регионах, кроме Минска, акции не были массовыми.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Силовики отмечают, что в Минске протестующие собирались группами в различных районах столицы. При этом в МВД подтвердили использование спецсредств при задержаниях.
– Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек, - сообщили в МВД Беларуси.
Также силовики проводят проверки в связи с блокированием движения.
Отметим, по информации правозащитников, на воскресных акциях протеста в Беларуси задержали почти 400 человек. При этом задержания проводились в Минске, Гродно, Жодино, Боровлянах, Бресте, Могилеве и Витебске.
Напомним, 29 ноября, в Минске люди начали выходить на акции протеста. Демонстранты организовывают цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.
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В Беларуси за прошедшие сутки, 29 ноября, в ходе протестных акций были задержаны 313 демонстрантов. По информации силовиков, в других регионах, кроме Минска, акции не были массовыми.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
Силовики отмечают, что в Минске протестующие собирались группами в различных районах столицы. При этом в МВД подтвердили использование спецсредств при задержаниях.
– Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек, - сообщили в МВД Беларуси.
Также силовики проводят проверки в связи с блокированием движения.
Отметим, по информации правозащитников, на воскресных акциях протеста в Беларуси задержали почти 400 человек. При этом задержания проводились в Минске, Гродно, Жодино, Боровлянах, Бресте, Могилеве и Витебске.
Напомним, 29 ноября, в Минске люди начали выходить на акции протеста. Демонстранты организовывают цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр белорусской столицы.