В столице Беларуси Минске люди в воскресенье, 29 ноября, начали собираться на новые акции протеста. Силовики стягивают в центр Минска спецтехнику, а также устанавливают ограждения.

Об этом сообщает Tut.by.

С самого утра люди в Минске начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности. При этом в центр столицы начали стягивать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками. Также оборудуют заграждения возле стелы на Площади независимости.

Кроме этого в городе традиционно наблюдаются проблемы с интернетом. Сразу на трех улицах в микрорайоне Малиновка пропало электричество. Также были закрыты на вход и выход центральные станции метро «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», а также вестибюль станции «Площадь Ленина» (вход со стороны «Площади Независимости»).

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении «душить» Беларусь. Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Беларуси.