Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении «душить» Беларусь. Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Беларуси.

Об этом он заявил на встрече с коллективом одной из больниц Минска, пишет РБК-Украина.

По его словам, в сводках КГБ есть данные о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом, которые якобы обсуждали санкции, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств в Беларуси.

— Им то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: «Почему ты украинцев поддерживаешь?», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что под Киевом якобы появился центр информационного воздействия на Беларусь.

— Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь, — добавил Александр Лукашенко.

На его высказывания уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против «душить» Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно, — отметил он в своем Twitter.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом политических провокаций против его страны.

Также МИД Беларуси раскритиковал ряд стран, в том числе Украину, из-за их заявлений о непризнании легитимности Александра Лукашенко, чья тайная инаугурация состоялась накануне.