МИД Беларуси раскритиковал ряд стран, в том числе Украину, из-за их заявлений о непризнании легитимности Александра Лукашенко, чья тайная инаугурация состоялась накануне.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, сообщает «Европейская правда».

«Белорусский народ не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных «легитиматоров». Данный вопрос является надуманным и искусственным. Попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность главы государства ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества», — считает МИД Беларуси.

В ведомстве считают подобные попытки вмешательством во внутренние дела Беларуси.

При этом отдельно в заявлении выделена реакция Украины на инаугурацию Лукашенко.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими «продвинутыми» оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации», — говорится в заявлении.

Ведомство при этом отмечает искреннюю и бескорыстную поддержку украинского государства Беларусью.

«Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны. Но мы продолжим поддерживать братский украинский народ» — заявили в МИД Беларуси.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина солидарна с Европейским союзом относительно событий в Беларуси и подчеркивает необходимость диалога власти с народом.