Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина солидарна с Европейским союзом относительно событий в Беларуси и подчеркивает необходимость диалога власти с народом.

Об этом он сказал в Братиславе на совместном брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, пишет «Украинская правда».

— Мы знаем, что такое кровопролитие. Мы хоронили украинцев, которых убивали на Майдане. Мы видели как горели люди и здания. То, что мы сегодня видим: если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный ответ от народа. Если власть не найдет возможности диалога со своими родными людьми, этой власти не будет. Здесь мы единомышленники со всеми странами Европы, - сказал он.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.После чего в Беларуси люди начали выходить на стихийные акции протеста.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.