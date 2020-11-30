В отношении личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке начато расследование, его обвиняют в неумышленном убийстве футболиста. Дома и в клинике врача были проведены обыски.
Об этом сообщает BBC.
Расследование началось после жалобы дочерей легендарного футболиста Далмы, Джанинны и Яны, которые озвучили сомнения в действиях и квалификации врача. Следствие считает, что он оставил Марадону в опасности.
Леопольдо Луке отрицает обвинения - он утверждает, что очень любил футболиста и делал все возможное, чтобы продлить ему жизнь.
– Он должен был отправиться в реабилитационный центр, но не захотел, - заявил Луке.
Он также назвал Диего Марадону неуправляемым.
Напомним, 25 ноября легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.
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В отношении личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке начато расследование, его обвиняют в неумышленном убийстве футболиста. Дома и в клинике врача были проведены обыски.
Об этом сообщает BBC.
Расследование началось после жалобы дочерей легендарного футболиста Далмы, Джанинны и Яны, которые озвучили сомнения в действиях и квалификации врача. Следствие считает, что он оставил Марадону в опасности.
Леопольдо Луке отрицает обвинения - он утверждает, что очень любил футболиста и делал все возможное, чтобы продлить ему жизнь.
– Он должен был отправиться в реабилитационный центр, но не захотел, - заявил Луке.
Он также назвал Диего Марадону неуправляемым.
Напомним, 25 ноября легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.