Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что 11 ноября Диего Марадону выписали из больницы. Он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. При этом сообщалось, что легендарного экс-игрока «Наполи» и сборной Аргентины после выписки доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего Марадону видели 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины, где играла его команда «Химнасия и Эсгрима». Матч был как раз посвящен 60-летию Диего Марадоны.

Сам легендарный футболист тогда не остался смотреть игру из-за плохого самочувствия. Вскоре его положили в клинику под Буэнос-Айресом.

Напомним, 14 ноября народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни.