Во втором туре выборов мэра Черновцов официально победил предприниматель Роман Кличук от партии «Единая Альтернатива».
Об этом пишет «Суспільне».
По данным городской избирательной комиссии за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей.
Его оппонент из партии «Команда Михайлишина» Виталий Михайлишин набрал 37,5% голосов.
По данным «Честно», Виталий Михайлишин имеет связи с «Оппозиционной платформой — За жизнь» (в 2019 году профинансировал «ОПЗЖ» на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Роман Кличук — с «Самопомощью».
Напомним, что в среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.
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Во втором туре выборов мэра Черновцов официально победил предприниматель Роман Кличук от партии «Единая Альтернатива».
Об этом пишет «Суспільне».
По данным городской избирательной комиссии за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей.
Его оппонент из партии «Команда Михайлишина» Виталий Михайлишин набрал 37,5% голосов.
По данным «Честно», Виталий Михайлишин имеет связи с «Оппозиционной платформой — За жизнь» (в 2019 году профинансировал «ОПЗЖ» на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Роман Кличук — с «Самопомощью».
Напомним, что в среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.