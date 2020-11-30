Во втором туре выборов мэра Черновцов официально победил предприниматель Роман Кличук от партии «Единая Альтернатива».

Об этом пишет «Суспільне».

По данным городской избирательной комиссии за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей.

Его оппонент из партии «Команда Михайлишина» Виталий Михайлишин набрал 37,5% голосов.

По данным «Честно», Виталий Михайлишин имеет связи с «Оппозиционной платформой — За жизнь» (в 2019 году профинансировал «ОПЗЖ» на 1,2 миллиона гривен и баллотировался в Верховную Раду от нее по 201 округу), а Роман Кличук — с «Самопомощью».

Напомним, что в среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.