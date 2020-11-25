Александр Сенкевич, архивное фото

В среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.

Соответствующее решение опубликовал депутат Николаевского горсовета Федор Панченко на своей странице в Facebook.

Горизбирком принял все 4 протокола от районных комиссий. В частности, согласно итоговому протоколу Центральной районной территориальной избирательной комиссии, за Александра Сенкевича проголосовало 16 тысяч 49 избирателей, а за Владислава Чайку — 9 тысяч 806 избирателей.

При этом, согласно протоколам Корабельной районной территориальной избирательной комиссии, действующего мэра поддержали 8 тысяч 161 избиратель, а кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 6 тысяч 288 избирателей.

Согласно протоколам Ингульской территориальной избирательной комиссии Александра Сенкевича поддержали 14 тысяч 334 избирателя, а Владислава Чайку — 10 тысяч 356 человек.

Исходя из официальных протоколов Заводской территориальной избирательной комиссии, за Александра Сенкевича проголосовало 15 тысяч 867 избирателей, а за его оппонента Владислава Чайку — 8 тысяч 966 человек.

Таким образом, Александр Сенкевич набрал 54 тысячи 411 голосов, что составляет 59,74% на выборах Николаевского городского головы.

Его оппонент Владислав Чайка завршил избирательную гонку с результатом в 35 тысяч 416 голосов, что составляет 40,26% от всех проголосовавших во втором туре.

Отметим, что это вторая каденция действующего городского головы. В 2015 году Александр Сенкевич победил на выборах Николаевского городского головы, набрав 54,9% голосов. Тогда его оппонентом на выборах был Игорь Дятлов, кандидат от партии «Оппозиционный блок».

Ранее сообщалось, что кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов. В частности, он заявил, что не принимает результаты подсчета голосов и написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Кроме того народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.

При этом сообщалось, что по данным проведенного НикВести экзитпола, на выборах мэра побеждает действующий городской голова Александр Сенкевич с результатом 61,6%. Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.