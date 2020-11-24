Кандидат в мэры от «ОПЗЖ» Владислав Чайка спустя двое суток после голосования сделал заявление по поводу результатов выборов.

Комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

Владислав Чайка поблагодарил своих избирателей, после чего заявил, что не принимает результаты подсчета голосов. При этом он написал, что его поддержали более 35 тысяч горожан. Именно такой результат кандидата от «ОПЗЖ» показывают подсчеты районных территориальных избирательных комиссий. Согласно информации избиркомов, Александра Сенкевича поддержали 54 410 избирателей, Владислава Чайку — 35 414 избирателей.

— Хочу поблагодарить вас за оказанное доверие. За меня проголосовали более 35 тысяч николаевцев. Это те люди, которые не побоялись противостоять моему оппоненту и не побоялись прийти на избирательные участки в это нелегкое время пандемии коронавируса. Именно своей поддержкой вы показали мне, что город нуждается в переменах. Я, как и вы, не принимаю результаты подсчетов голосов, как своё поражение! Вместе с вами мы разработали программу, которая будет реализована, — написал он.

Владислав Чайка утверждает, что наблюдатели его штаба зафиксировали «многочисленные жалобы о нарушениях избирательного процесса». Он добавил, что к процессу подключились нардепы от «ОПЗЖ», которые «подали запросы в соответствующие органы».

— Сейчас на рассмотрении в теризбиркомах находятся многочисленные жалобы о нарушениях избирательного процесса. Они были зафиксированы наблюдателями моего штаба. К процессу установления результатов выборов присоединились также народные депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые подали запросы в соответствующие органы, — добавил Владислав Чайка.

Отметим, что народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.

Ранее Илья Кива заявил, что в Николаеве существует «преступный клан» действующего мэра Александра Сенкевича, который 22 ноября фальсифицировал выборы городского головы и украл победу у кандидата от «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Он настаивает, что в Николаеве провели «масштабные фальсификации при поддержке административного ресурса» и грозится наказать виновных. При этом штаб кандидата от «ОПЗЖ» до сих пор не опубликовал обещанные результаты параллельного подсчета.

— По имеющимся данным, в Николаеве при поддержке административного ресурса были проведены масштабные фальсификации. По результатам проверок, будут проведены все необходимые действия для привлечения виновных к ответственности и установлении подлинных результатов выборов, — написал он.

Напомним, что в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція», действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.

При этом, народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива прокомментировал проведенный НикВести экзитпол, результаты которого вкорне отличаются от того исследования, которое показало победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева. В частности, по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.