Илья Кива на митинге в Киеве

Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, так и не добившись пересчета голосов на выборах мэра Николаева, уехал в Киев.

Как ранее писали НикВести, Илья Кива заявил, что в Николаеве существует «преступный клан» действующего мэра Александра Сенкевича, который 22 ноября фальсифицировал выборы городского головы и украл победу у кандидата от «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Как пишет издание «Obozrevatel», уже сегодня, 24 ноября, нардеп Илья Кива принимал участие в митинге возле посольства США в Киеве, организатором которого выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Данная акция была посвящена «вмешательству» Америки во внутренние дела Украины.

В частности, выступая на минитне, Илья Кива указал, что обеспокоен якобы вмешательством США во внутренние дела украинского государства.

— К сожалению, власть сегодня в нашей стране слабая, марионеточная, она всячески будет подыгрывать и выполнять любые спущенные им указания вот из этого здания (посольства США, - прим.). Но мы никогда не согласимся с тем, чтобы продать и уничтожить будущее своих детей. Мы пришли показать американским гражданам, кто они есть – они гости, – сказал Илья Кива на митинге в Киеве.

По данным издания, на место происшествия митингующих привезли на автобусах. Сторонники политсилы провели перфоманс: человек в маске американского финансиста Джорджа Сороса набросил ошейник на девушку в национальном украинском костюме и водил ее по кругу. Под посольством собирались сжечь куклу Джорджа Сороса, однако этому помешала полиция.

Напомним, что в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція», действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.

При этом, народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива прокомментировал проведенный НикВести экзитпол, результаты которого вкорне отличаются от того исследования, которое показало победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева. В частности, по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.