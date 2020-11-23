Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Киева призвал николаевцев не верить данным экзитпола НикВести по результатам выборов в Николаеве, где проиграл их кандидат Владислав Чайка.

Об этом Олег Волошин сказал вчера, 22 ноября, в эфире телеканала 112.Украина.

Как известно, в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція»: действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.

При этом, он также прокомментировал проведенный НикВести экзитпол, результаты которого вкорне отличаются от того исследования, которое показало победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева. Как известно, по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.

При этом, Илья Кива заявил, что действующего мэра Николаева Александра Сенкевича поддерживает «крупная финансовая мафиозная группа», которая хочет остаться при власти.

— Вы же знаете о том, что кандидата Сенкевича поддерживает крупная финансовая группа, мафиозная финансовая группа, которая старается и дальше удержаться у власти для того, чтобы дебиранить город. И конечно, они будут пытаться различными манипуляциями внести дисбаланс в сегодняшнюю ситуацию. Конечно же, они будут всеми силами держаться за власт и использовать подобные интернет-ресурсы для всего лишь вбросов, дезинформирования населения, а значит и подавления возможной активности. Мы не столько верим экзитполам, потому что в большей степени это продажные организации, мы верим здравому смыслу и рассудку. Мы верим трезвости нации, которая сегодня, слава богу, возвращается в наши головы. Поэтому, мы уверены в своей победе, мы уверены в победе кандидата, потому что за нами мир и благосостояние. Вот и все. И враг точно не пройдет, это я вам говорю, - сказал Илья Кива.

Ранее сообщалось, что нардеп от «ОПЗЖ» Волошин заявил, что его шокировало, что НикВести «хватило наглости» обнародовать экзитпол по выборам мэра Николаева.

Напомним, Илья Кива и юристы кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки обвинили его конкурента по выборам Александра Сенкевича в фальсификациях результатов выборов и требуют пересчета голосов.