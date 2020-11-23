Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин заявил, что был шокирован тем, что издание «НикВести» опубликовало свой экзитпол по итогам выборов мэра в Николаеве, где их кандидат Владислав Чайка проигрывает действующему мэру с отрывом в 20 процентов.

Об этом Олег Волошин сказал вчера, 22 ноября, в эфире телеканала 112.Украина.

Как известно, в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція»: действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.

При этом, он также прокомментировал проведенный НикВести экзитпол, результаты которого вкорне отличаются от того исследования, которое показало победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева. Как известно, по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.

— Я объехал 13 участков. Только на 1 я видел теточку, которая с надписью «НикВести». Она подбежала, у нее буквально вот такая тетрадная страничка, там уже стоят какие-то «палочки», и она мне еще днем, что дикость полная, потому что я встречал представителей социологической службы у очень многих участков, их данные только что были оглашены, и они, я во-первых не спрашивал, но они даже и не пытались, потому что это было бы нарушением серьезным рассказывать, какой результат. Я просто спрашивал, отвечают ли люди, одни говорили, некоторые стесняются. Но в целом, люди охотно принимали участие в экзитполе. А эта женщина мне сразу показала, говорит: «У меня Сенкевич побеждает». Причем, это было еще в 4 часа дня. С 13 участков я встретил только на одном. Я не могу понять… вот сейчас они там обнародовали, я открыл новости, открыл этот сайт, который откровенно поддерживал Сенкевича, это всем известно, николаевцы знают, кто за ними стоит… Так вот, они обнародовали данные своего экзитпола и не показали самое главное, сколько людей они опросили. При этом, погрешность у них совершенно смешная названа. Чтобы определять погрешность, как минимум, нужно понимать от общего количества проголосовавших, потому что если мы опросим 10 человек - там погрешность будет сумасшедшая. Можно опросить несколько тысяч - погрешность будет минимальной. Я был в шоке, когда увидел, что им хватило наглости свой экзитпол обнародовать. При том, что в говорю, с 13 участков в разных частях города только на одном я видел представителя с такой надписью «НикВести». При этом, из 13 н 4 участках я видел представителей социологической службы, чьи данные были только что обнародованы, - сказал Олег Волошин.

В свою очередь, нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива призвал не верить экзитполу НикВести, заявив, что он уверен в победе Владислава Чайки.

— Вы же знаете о том, что кандидата Сенкевича поддерживает крупная финансовая группа, мафиозная финансовая группа, которая старается и дальше удержаться у власти для того, чтобы дебиранить город. И конечно, они будут пытаться различными манипуляциями внести дисбаланс в сегодняшнюю ситуацию. Конечно же, они будут всеми силами держаться за власт и использовать подобные интернет-ресурсы для всего лишь вбросов, дезинформирования населения, а значит и подавления возможной активности. Мы не столько верим экзитполам, потому что в большей степени это продажные организации, мы верим здравому смыслу и рассудку. Мы верим трезвости нации, которая сегодня, слава богу, возвращается в наши головы. Поэтому, мы уверены в своей победе, мы уверены в победе кандидата, потому что за нами мир и благосостояние. Вот и все. И враг точно не пройдет, это я вам говорю, - сказал Илья Кива.

Также в поддержку кандидата в мэры Владислава Чайки высказался народный депутат Анатолий Бурмич.

— Мы знали, что власть, которая уже в агонии, будет предпринимать любые действия для того, чтобы не пропустить ни в советы, ни в мэры наших кандидатов. Она боится нас. Но я лично сегодня проехал где-то больше 15 участков, общался с людьми и слышал то, чего они хотят: они хотят мира, справедливых тарифов, чистого города, рабочих мест, они хотят возродить радость своего города и гордиться им, как это было раньше. Я уверен, что эти люди видят именно в нашем кандидате господине Чайке именно такого человека, который все эти вопросы порешает. Мы остаемся здесь, будем работать, чтобы защитить каждый голос. Чтобы не была сворована та победа, которая, я уверен, есть. Потому что, общаясь с людьми, я увидел, что мы победили, - сказал он.

Нардеп Александр Качный заявил о том, что штаб «Оппозиционной платформы - За жизнь» зафиксировал «массу нарушений» в день выборов в Николаеве.

— К сожалению, в Николаеве мы наблюдали массу нарушений, они зарегистрированы, поданы иски, я думаю, что впереди еще будут определенные разбирательства. Хотелось бы сказать о тенденции нашим землякам, которые пытались все сделать для того, чтобы победил наш кандидат. И слава богу, что мы видим его сегодняшнюю победу по всем экзитполам, - сказал Александр Качный.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности руководителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевской области Юрий Загородний заявил, что не верит результатам экзитпола, обнародованного изданием «НикВести» и пообещал показать результаты их параллельного подсчета на выборах мэра Николаева.