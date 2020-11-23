Нардепы от "ОПЗЖ" Олег Волошин и Юрий Загородний, а также кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка

Временно исполняющий обязанности руководителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевской области Юрий Загородний заявил, что не верит результатам экзитпола, обнародованного изданием «НикВести» и пообещал показать результаты их параллельного подсчета на выборах мэра Николаева.

Об этом Юрий Загородний заявил вчера вечером, 22 ноября, в эфире телеканала «112.Украина» после оглашения результатов экзитпола по выборам мэра Николаева.

Как известно, в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція»: действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.

Результаты экзитпола Independent Researching Group

— Действительно, выборы закончились. Результаты экзитпола мы все услышали, победа у нашего кандидата. Теперь нам не надо расслабляться, а наоборот работать еще больше. Потому что так уж сложилось, что в демократическом государстве, которым является по конституции Украина, надо защищать свои результаты. И мы с этой минуты занимаемся параллельным подсчетом голосов. Наши представители в избирательных участках, члены избирательных комиссий, наблюдатели будут получать протоколы с мокрыми печатями. И мы на основании параллельного подсчета голосов докажем и покажем, что действительно наш кандидат победил 22 ноября на выборах Николаевского городского головы. И с этой победой, победой Владислава Чайки, город Николаев начнет новую жизнь, - сказал Юрий Загородний.

Результаты экзитпола НикВести

При этом, он также прокомментировал проведенный НикВести экзитпол, результаты которого вкорне отличаются от того исследования, которое показало победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева. Как известно, по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Комментируя это, Юрий Загородний заявил, что не верит результатам такого исследования.

— На тех участках, на которых я лично был, я не видел представителей НикВести, которые бы проводили экзитпол. Второе, я как человек, который практически всю избирательную кампанию провел в Николаев, и до избирательной кампании много времени провел в Николаевской области как руководитель областной организации «Оппозиционной платформы - За жизнь», прекрасно знаю интернет-издание «НикВести», я прекрасно знаю, кто финансирует и кто стоит за этим интернет-изданием. И я прекрасно знаю за все время, что это издание предвзято относилось к нашему кандидату Владиславу Чайке и ни одного плохого слова не сказало и не написало про господина Сенкевича. Так что, учитывая то, что говорят мои коллеги, которые видели работу этого издания на избирательных участках, их предвзятость на протяжении года в том числе и особенную предвзятость во время избирательной кампании, есть вопросы к доверию и результатам этого так называемого экзитпола, - сказал Юрий Загородний.

Отметим, что по данным параллельного подсчета 100% результатов голосования на участках Николаева, проведенного штабом «Пропозиции», Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом в 60,6%.