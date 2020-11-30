В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали еще 68 случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.
— За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек, - говорится в сообщении.
Всего в армии COVID-19 болеют 3 140 человек. При этом, за время пандемии всего выздоровели — 7 064 человека, летальных случаев — 26.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 412 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток — 65 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за две недели выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.
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В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали еще 68 случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.
— За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 21 человек, - говорится в сообщении.
Всего в армии COVID-19 болеют 3 140 человек. При этом, за время пандемии всего выздоровели — 7 064 человека, летальных случаев — 26.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 412 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток — 65 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за две недели выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.