До конца текущего года в больницах Николаева будет оборудовано 750 коек для больных коронавирусным заболеванием COVID-19.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

При этом, по словам мэра, 84% от общего количества коек будут оборудованы для подачи кислорода. Городская власть не планирует задействовать для лечения ковидных больных больницу №4 и БСМП. Александр Сенкевич рассказал о помощи компаний «Нибулон» в «Николаевского глиноземного завода» в обновлении городских больниц для лечения больных COVID-19.

— Задача у нас стоит, что до конца года у нас будет доступно 750 коек в городских учреждениях для ковидных больных. Мы не будем вообще задействовать койки в БСМП и 4-й больнице. Благодаря компании «Нибулон», личном участии Алексея Вадатурского мы дополнительно обустраиваем сейчас койки в 1-й больнице - порядка 150 коек оборудуем кислородом, в детской больнице обустроили койки полностью подачей кислорода, - рассказал Александр Сенкевич.

По его словам, к середине декабря будет запущено в работу новое отделение в 5-й больнице в Корабельном районе, которое строится с нуля при финансовой поддержке «НГЗ».

— Фактически сегодня у нас на выходе, я думаю, что в середине декабря будет полностью функционировать новое построенное отделение, которое может размещать 60 коек с кислородом, построенное Николаевским глиноземным заводом в Корабельном районе в 5-й больнице. В помните, мы начали строить там в мае месяце, во второй половине, и вот уже за полгода построен этот госпиталь. Я проверял лично, мы ходили там с Виктором Кожевниковым (директор НГЗ, - прим.), он постоянно находится на стройке, можно сказать, живет этим вопросом. Я думаю, что в ближайшее время этот объект будет сдан в эксплуатацию, принят ГАСКом. Я хочу сказать, что этот объект - это не объект НГЗ, как многие там рассказывают, что они для себя строят. Нет. Объект построен на городском земле, он будет передан как коммунальная собственность городу заводом. То есть, фактически эти 150 миллионов, которые были потрачены - это инвестиции в городскую инфраструктуру, для города, - рассказал Александр Сенкевич.

Что касается компании «Нибулон», то она, по словам мэра, инвестирует порядка 25 миллионов в кислород, а также занимается ремонтом отделения для больных с инсультом в 1-й городской больнице, оборудуя там боксированное отделение.

— Благодаря компании «Нибулон», по-моему они порядка 25 миллионов гривен инвестируют исключительно в кислород. Кроме того, делается отдельное боксированное отделение к инсультном отделении. Там на самом деле от этого отделения остались только стены: все перегородки, крыша, все было снесено и полностью «Нибулон» обновляет это отделение в 1-й больнице. В это здании до конца года мы сдаем ангиографическое отделение, ангиограф, там инсультники будут лежать. И если инсультники и инфарктники будут с ковидом - они будут попадать в боксированное отделение. Что касается мест. Еще раз говорю, до конца год план - 750 коек, 84% будут с организованном подачей кислорода, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает необходимым в следующем 2021 году обновить весь кроватный фонд в лечебных учреждениях города.