Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.
Соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте.
Законопроектом предлагается:
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.
Напомним, 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).
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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу.
Соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте.
Законопроектом предлагается:
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.
Напомним, 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).