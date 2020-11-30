Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет orthodox times.
– Вселенский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, - пишет издание.
Отмечается, что Варфоломей заявил об этом во время литургии в честь основателя Константинопольской церкви. На литургии был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и некоторые члены правительства, которые посетили Вселенского патриархата.
Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей І назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии Православной церкви Украины.
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Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что посетит Украину в День независимости в 2021 году по приглашению президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет orthodox times.
– Вселенский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, - пишет издание.
Отмечается, что Варфоломей заявил об этом во время литургии в честь основателя Константинопольской церкви. На литургии был премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и некоторые члены правительства, которые посетили Вселенского патриархата.
Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей І назвал самой важной инициативой в 2019 году предоставление автокефалии Православной церкви Украины.