Украина пригласит Россию к участию в переговорах по деоккупации в рамках Крымской платформы. Сейчас дипломаты ищут соответствующую форму приглашения.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Радио Свобода.

– Однозначно, будем приглашать (Россию, - прим.). Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины, - подчеркнула Джапарова.

Напомним, ранее в МИДе заявляли о приглашении Росии в переговоры. Однако, выразили сомнение, что она присоединится к этой инициативе.