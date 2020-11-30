С понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген к коронавирусу SARS CoV 2 – и теперь начнется их закупка, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании во главе с президентом.
Об этом сообщает Офис президента.
Глава Минздрава также сообщил, что при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию МОЗ, там они получат консультацию и смогут вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования на COVID-19.
В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили уже 8600 протоколов.
Всемирная организация здравоохранения планировала обновить протокол о тестирований, а Украина – договориться с производителями быстрых тестов на антиген.
Напомним, ранее стало известно, что заложенных в государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.
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С понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген к коронавирусу SARS CoV 2 – и теперь начнется их закупка, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании во главе с президентом.
Об этом сообщает Офис президента.
Глава Минздрава также сообщил, что при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию МОЗ, там они получат консультацию и смогут вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования на COVID-19.
В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили уже 8600 протоколов.
Всемирная организация здравоохранения планировала обновить протокол о тестирований, а Украина – договориться с производителями быстрых тестов на антиген.
Напомним, ранее стало известно, что заложенных в государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.