С понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген к коронавирусу SARS CoV 2 – и теперь начнется их закупка, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на селекторном совещании во главе с президентом.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава Минздрава также сообщил, что при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на горячую линию МОЗ, там они получат консультацию и смогут вызвать мобильную бригаду для проведения тестирования на COVID-19.

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили уже 8600 протоколов.

Всемирная организация здравоохранения планировала обновить протокол о тестирований, а Украина – договориться с производителями быстрых тестов на антиген.

Напомним, ранее стало известно, что заложенных в государственном бюджете-2021 средств недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19. Кроме того, нехватку средств будут испытывать другие важные направления.