Россия из-за кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси усилила свои военные позиции в мире. В НАТО планируют обсудить реагирование на расширение военной активности РФ.
Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут встречу 1-2 декабря, на которой будут обсуждать данный вопрос.
– Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси, - заявил Столтенберг.
Напомним, ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по новым договоренностям в регионе Нагорного Карабаха будут не только миротворцы от РФ, но и от Турции. В Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждали.
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Россия из-за кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси усилила свои военные позиции в мире. В НАТО планируют обсудить реагирование на расширение военной активности РФ.
Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут встречу 1-2 декабря, на которой будут обсуждать данный вопрос.
– Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси, - заявил Столтенберг.
Напомним, ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что по новым договоренностям в регионе Нагорного Карабаха будут не только миротворцы от РФ, но и от Турции. В Кремле заявили, что этот вопрос не обсуждали.