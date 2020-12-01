Австрийское архитектурное бюро «Coop Himmelblau» принимает участие в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе. Украина серьезно изучает вопрос введения санкций.

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Дипломат отметил, что лично обратился к директору бюро Вольфу Приксу и попытался убедить его прекратить участие в строительстве оперного театра.

— В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам. На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро, — сказал Александр Щерба.

Он добавил, что Украина поинформирует своих партнеров во всем мире об инциденте.

Напомним, в прошлом году в связи с расследованием о деятельности ялтинского кинотеатра Сатурн IMAX, украинское посольство в Канаде связалось с Министерством иностранных дел Канады, а также с ее дочерней компанией IMAX в Торонто.