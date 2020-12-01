Верховная Рада во вторник, 1 декабря, соберется на очередное заседание. Парламент планирует снова рассмотреть проект закона «Об электронных коммуникациях» и ряд других документов. Законопроектов по КСУ в повестке дня нет.

Об этом свидетельствуют данные обнародованные на сайте парламента.

Депутаты рассмотрят вопрос о сокращении срока для внесения альтернативных документов относительно законопроектов Зеленского о поддержке бизнеса в период карантина № 4429-4431.

В первом чтении в повестке законопроекты по обеспечению равных возможностей матери и отца на уход за ребенком и по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи.

Сегодня также депутаты будут обсуждать вопрос об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений; о Бюро экономической безопасности Украины и усилении ответственности за правонарушения в сфере продаже детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Нардепы рассмотрят в том числе законопроекты о концессии, социальной защите населения в период карантина и обеспечении качества учебной литературы.

Рада также планирует рассмотреть проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.