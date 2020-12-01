Ночной протест состоялся в Ереване: сотни людей в армянский столицы на несколько часов заблокировали центр города, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом рассказали 1 декабря во ТСН.Ранок.

Три недели назад Пашинян вместе с руководителями России и Азербайджана подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Большинство армян восприняли это как капитуляцию. Именно поэтому с тех пор 17 оппозиционных армянских партий требуют отставки премьера.

Протестующие собрались под зданием парламента. Там между протестующими и полицией произошли столкновения. Сообщают о меньшей мере три десятка задержанных.

Как известно, президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление, согласно которому от 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. В Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-erevane-sotni-lyudey-zablokirovali-centr-goroda-s-trebovaniem-uvolit-premera-pashinyana-1678438.html