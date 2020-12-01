Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au будет строить один из проектов президента России Владимира Путина в оккупированном Севастополе — оперный театр.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

— В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам, - пояснил он.

По словам посла, Украина серьезно изучает вопрос о введении санкций против архитектора и его бюро.

— Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что некогда респектабельное архитектурное бюро сейчас заключает сомнительные сделки с Путиным, - подчеркнул Александр Щерба.

Напомним, что представители Православной церкви Украины обратились в Совет безопасности ООН, призывая защитить украинскую общину в оккупированном Крыму и вернуть Россию в правовое поле.