Масштабы вырубки тропических лесов Амазонии в Бразилии достигли наибольшего показателя с 2008 года.

Об этом заявили в космическом агентстве страны (INPE), передает BBC.

По данным агентства, в период с августа 2019 по июль 2020 года амазонские тропические леса потеряли 11 088 квадратных километров. Это на 9,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Пока речь идет о предварительных данных, окончательные цифры INPE опубликует в начале 2021 года. Однако на объявлении этих данных присутствовал вице-президент Гамильтон Моуран.

Ученые указывают на тот факт, что вырубка лесов ускорилась после победы Жаира Болсонару на выборах президента страны. После вступления в должность он поощрял расширение сельскохозяйственных угодий и горнодобывающей деятельности в тропических лесах.

Напомним, что Государственное агентство по вопросам лесных ресурсов запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса.