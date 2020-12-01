Министерство обороны Украины впервые приобрело военные товары без посредников через Агентство Североатлантического альянса по поддержке и поставкам.

Об этом сообщает миссия Украины при НАТО в Twitter, передает Радио Свобода.

– Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ, - говорится в сообщении.

Вітаємо @DefenceUA з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через @NSPA_NATO для потреб ЗСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020

В Минобороны сообщали, что к 2022 году 42 государственные предприятия ведомства будут реорганизованы, пять – передадут на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины, а еще 44 – ликвидируют. Это предполагает стратегия реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может рассчитывать на получение Плана действий по членству в НАТО в 2023 году, но для этого нужно выполнить несколько условий.