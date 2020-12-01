Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет навести порядок и обновить парк «Лески» в Заводском районе, который является одним из самых крупных в городе.

Об этом мэр Николаева рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По его словам, с этой целью он уже провел рабочее совещание с участием руководства Управления капитального строительства, Департамента ЖКХ и коммунального предприятия «Николаевские парки», а также инициативной группы николаевцев. На встрече также присутствовал народный депутат Украины Александр Пасечный.

— Парк «Лески» составляет 2/3 парка «Победа» по размеру, мы хотим сделать хороший проект, который хотим софинансировать из государственного бюджета через Александра Пасечного, чтобы почистить озеро, привести в порядок дорожки, сделать там набережную, сделать какие-то нормальные увеселительные заведения, имеется ввиду приличный какой-то ресторан, сделать там нормальные детские площадки, привести в порядок парк, сделать его классным, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, чтожители Николаева обратились к городской власти с предложением предусмотреть в бюджете 2021 года деньги на благоустройство парка «Лески» - соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Николаевского городского совета.