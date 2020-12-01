Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны.

Об этом Владислав Криклий сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

– Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта. Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать, - сказа

Министр также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.

Напомним, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.