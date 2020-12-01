Цифровую валюту компании Facebook Libra намерены запустить в оборот с января следующего года.

Об этом сообщает Entrepreneur.

Стоимость новой криптовалюта будет обеспечиваться долларом.

Проект ожидает разрешение от органа надзора за финансовыми рынками. Речь идет о выпуске стабильной криптовалюта - цифровой валюты с фиксированной стоимостью. В данном случае обеспечения происходит благодаря доллару, то есть валюты будут иметь одинаковую стоимость.

Запуск коснется только США и страны Латинской Америки. Целью проекту называют использование валюты для создания платежной системы между различными платформами.

Частью проекта станет также электронный кошелек Novi (ранее назывался Calibra), который потенциально можно будет интегрировать с другими платформами - например, WhatsApp или Messenger (также проекты Facebook) и отправить/получить криптовалюта.

Напомним, ранее криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд себестоимости, достигнув отметки в 19 786 долларов США.