Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен в любом случае.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

— То, что локдаун будет вводиться в нашей стране — да. Единственный вопрос, когда он будет вводиться: или в декабре, или со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. То, что локдаун будет — это 100%», - отметил Александр Данилов.

Он сообщил, что вчера прошло совещание у президента Владимира Зеленского, на котором обсуждали, как будет проходить локдаун в Украине.

Александр Данилов добавил, что все будет зависеть от того, как граждане Украины будут выполнять противоэпидемические рекомендации.

Напомним, что в Украине на утро 1 декабря зафиксировано уже 745 тысяч случаев коронавируса COVID-19, прирост за сутки — больше 12 тысяч, рост с началом новой недели.