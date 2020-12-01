Госконцерн «Укроборонпром» возглавил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Об этом журналистка Соня Кошкина сообщила в Telegram.

— Юрий Гусев возглавил «Укроборонпром». Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу, - написала она.

По словам Сони Кошкиной, нового главу Херсонской ОГА назначать пока не станут. Исполнять обязанности руководителя обладминистрации будет один из заместителей Гусева.

Напомним, что государственный концерн «Укроборонпром» начал процесс поиска и отбора кандидатов на должность генерального директора государственного предприятия «Научно — производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» - «Машпроект» в Николаеве.