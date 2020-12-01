Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3695, который позволяет мужчинам брать декретный отпуск по уходу за ребенком.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

За соответствующий законопроект на заседании во вторник, 1 декабря, проголосовал 301 депутат.

Этот закон, в частности, предусматривает возможность взять одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 дней:

мужчине, жена которого родила ребенка;

отцу ребенка, который не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но связан бытом, взаимными правами и обязанностями;

бабе или деду, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком (если мать воспитывает ребенка одна).

Также отец сможет взять отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.

Для мужчин, имеющих многодетную семью или семью, в которой есть ребенок с инвалидностью, можно будет брать дополнительный отпуск по уходу за ребенком.

Кроме этого, мужчины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, смогут просить о сокращении продолжительности рабочего времени за свой счет.

Напомним, что Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.