Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3695, который позволяет мужчинам брать декретный отпуск по уходу за ребенком.
Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
За соответствующий законопроект на заседании во вторник, 1 декабря, проголосовал 301 депутат.
Этот закон, в частности, предусматривает возможность взять одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 дней:
мужчине, жена которого родила ребенка;
отцу ребенка, который не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но связан бытом, взаимными правами и обязанностями;
бабе или деду, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком (если мать воспитывает ребенка одна).
Также отец сможет взять отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
Для мужчин, имеющих многодетную семью или семью, в которой есть ребенок с инвалидностью, можно будет брать дополнительный отпуск по уходу за ребенком.
Кроме этого, мужчины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, смогут просить о сокращении продолжительности рабочего времени за свой счет.
Напомним, что Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3695, который позволяет мужчинам брать декретный отпуск по уходу за ребенком.
Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
За соответствующий законопроект на заседании во вторник, 1 декабря, проголосовал 301 депутат.
Этот закон, в частности, предусматривает возможность взять одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 дней:
мужчине, жена которого родила ребенка;
отцу ребенка, который не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но связан бытом, взаимными правами и обязанностями;
бабе или деду, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком (если мать воспитывает ребенка одна).
Также отец сможет взять отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
Для мужчин, имеющих многодетную семью или семью, в которой есть ребенок с инвалидностью, можно будет брать дополнительный отпуск по уходу за ребенком.
Кроме этого, мужчины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, смогут просить о сокращении продолжительности рабочего времени за свой счет.
Напомним, что Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа