В связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.
Об этом и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в интервью «Интерфакс-Украина».
— Уже закрыты 103 дела, осталось буквально четыре. Они не закрыты по объективным причинам, — заявил Максим Грищук.
По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды согласно ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще в одном деле, как рассказал и.о. руководителя САП, не переданы документы после определения вменяемости, а еще по одному приостановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.
Ранее сообщалось, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.
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В связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.
Об этом и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в интервью «Интерфакс-Украина».
— Уже закрыты 103 дела, осталось буквально четыре. Они не закрыты по объективным причинам, — заявил Максим Грищук.
По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды согласно ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще в одном деле, как рассказал и.о. руководителя САП, не переданы документы после определения вменяемости, а еще по одному приостановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.
Ранее сообщалось, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа