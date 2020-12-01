В связи с признанием неконституционности нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование уже закрыты 103 уголовных производства.

Об этом и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил в интервью «Интерфакс-Украина».

— Уже закрыты 103 дела, осталось буквально четыре. Они не закрыты по объективным причинам, — заявил Максим Грищук.

По его словам, по двум делам еще продолжается ознакомление с материалами, после чего эпизоды согласно ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) будут закрыты. Еще в одном деле, как рассказал и.о. руководителя САП, не переданы документы после определения вменяемости, а еще по одному приостановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

Ранее сообщалось, что разработанный рабочей группой законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование ложной информации, ни за умышленное непредставление декларации.