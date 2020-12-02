Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание европейского союза для реагирования на будущие пандемии, который получит название HERA. Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и будет пытаться их предотвратить.

Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Европейский орган по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), по словам фон дер Ляйен, поможет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем.

Она объяснила, что правительства европейских стран не способны самостоятельно прекратить пандемию коронавируса, а HERA обеспечил бы возможность объявления чрезвычайного положения во всем Европейском союзе.

— Это дало бы большую координацию между государствами-членами, совместные закупки медицинского оборудования и развертывание групп помощи ЕС, — добавила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.