Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание европейского союза для реагирования на будущие пандемии, который получит название HERA. Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и будет пытаться их предотвратить.
Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.
Европейский орган по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), по словам фон дер Ляйен, поможет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем.
Она объяснила, что правительства европейских стран не способны самостоятельно прекратить пандемию коронавируса, а HERA обеспечил бы возможность объявления чрезвычайного положения во всем Европейском союзе.
— Это дало бы большую координацию между государствами-членами, совместные закупки медицинского оборудования и развертывание групп помощи ЕС, — добавила глава Еврокомиссии.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание европейского союза для реагирования на будущие пандемии, который получит название HERA. Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и будет пытаться их предотвратить.
Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.
Европейский орган по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), по словам фон дер Ляйен, поможет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем.
Она объяснила, что правительства европейских стран не способны самостоятельно прекратить пандемию коронавируса, а HERA обеспечил бы возможность объявления чрезвычайного положения во всем Европейском союзе.
— Это дало бы большую координацию между государствами-членами, совместные закупки медицинского оборудования и развертывание групп помощи ЕС, — добавила глава Еврокомиссии.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа